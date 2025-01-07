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Erzurum Polisi 2024 Aralık Denetimlerinde Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı

Erzurum Polisi 2024 Aralık Denetimlerinde Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Aralık 2024'te 136 bin 365 şahsı ve 21 bin 347 aracı denetleyerek çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. 34 narkotik madde operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzurum polisi 2024 Aralık ayı içinde yaptığı denetimlerde 136 bin 365 şahıs ve 21 bin 347 aracı sorguladı.

1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 136 bin 365 şahsa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 21 bin 347 araç denetlendi. Umuma açık bin 153 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 864, metruk binalarda bin 510 denetim gerçekleştirildi. 533 araca cezai işlem uygulandı. 174 kişi bakayadan ve aranan 289 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 34 narkotik madde operasyonunda 73712,42 gram narkotik madde ele geçirildi. 2'si kurusıkı, 9 tabanca, 6 av tüfeği, 155 fişek ve 60 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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