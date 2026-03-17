Erzurum-Pasinler yolunda trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Güncelleme:
Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kamyonet ve binek otomobilin karıştığı kazada, araç sürücüleri sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum-Pasinler karayolu yolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolu Paşapınarı mevkiinde meydana gelen kazada, Pasinler istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde olan 25 LH 908 plakalı kamyonetin sürücüsü, kavşaktan sola dönmek istediği sırada aynı yönde arkasından gelen 25 AEZ 343 plakalı binek otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak takla attı ve refüj üzerine yan yatarken, yol kenarındaki bir direği de devirdi. Kazaya karışan binek otomobil ise çarpmanın ardından yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken, binek otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır
Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

50 yıl sonra ilk! Daha sahaya adım atmadan tarihe geçti