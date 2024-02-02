Erzurum merkezli 'Sibergöz-20' operasyonunda 71 şüpheli mahkemeye çıkarıldı

Erzurum merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yakalanan 71 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde mahkemeye çıkarıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, müşterek olarak yapılan projeli çalışmada "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında 71 şahıs sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama (phishing)" siteler üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 75 şahsa yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip yapıldı. Operasyon çerçevesinde; suç eylemleri ve şüphelilerin banka hesap hareketleri inceleyen polis son bir yıl içerisinde 35 milyon 215 bin TL'lik hesap hareketinin olduğunu tespit etti.

20 ilde operasyon için düğmeye basıldı

Tespiti yapılan şüphelilere yönelik Erzurum merkezli 20 ilde (İstanbul, Adana, Mersin, Sinop, Tekirdağ, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Kırşehir, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şanlıurfa) yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan arama işlemleri neticesinde; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır simkart, 6,03 gram kokain ve uyuşturucu haplar, 1 adet av tüfeği, 1 adet Blow marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 117 bin TL, 2 bin 300 euro, 700 Amerikan doları ve 29 adet çeyrek altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 71 şahıs bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan açıklamada, "Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM