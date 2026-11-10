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Erzurum jandarmasının kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheliye adli işlem yapıldı

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Erzurum jandarmasının kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2026'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ruhsatsız silah, tütün ve tütün mamulü, tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ile sahte belgeler ele geçirdi. Operasyonlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında; çok sayıda ruhsatsız silah, yüklü miktarda tütün ve tütün mamulü, tarihi eser niteliğinde sikkeler ile sahte belgeler ve suç aletleri ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 427 adet mühimmat, 120 kg. açık tütün, 7 kg. nargile tütünü, 27 bin 450 adet sigara kağıdı, 14 bin 900 adet makaron, 312 paket bandrolsüz sigara, 159 adet elektronik sigara, 812 adet puro, 59 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 9 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, 4 adet sahte belge/evrak ve 1 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen dedektör ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 49 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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