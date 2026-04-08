İspir'de heyelan: 2 konut boşaltıldı

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası 2 konut tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Erzurum'un İspir ilçesinde seyir terasının alt kısmında meydana gelen heyelan sonrası 2 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.

Erzurum Valiliğince konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "İspir İlçemiz Yukarı Mahalle Esentepe Caddesi mevkiinde bulunan seyir terasının alt kısmında heyelan meydana gelmiştir. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamakta olup heyelan bölgesine yakın konumda olan 2 konut tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Heyelanın meydana geldiği alan çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

Ateşkesi umursamıyorlar! Ülkeye bir kez daha bombalar yağdırdılar
Haberler.com
500

Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde kurşun yağdırdılar! Çok sayıda yaralı var
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır

Galatasaraylıları kızdıracak sözler: Pahalı ayaklar değil...
Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde kurşun yağdırdılar! Çok sayıda yaralı var
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."