Köylüler yangını söndürebilmek için zamanla yarıştı Erzurum'da çıkan yangında bir ev alev alev yandı.

Köylüler yangını söndürebilmek için zamanla yarıştı

ERZURUM - Erzurum'da çıkan yangında bir ev alev alev yandı. Yangına kadın, çocuk ve köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yanan ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay; Erzurum'un İspir ilçesine bağlı 32 kilometre uzaklıktaki Devedağı köyünde meydana geldi. Devedağı köyünde İsmail Yavuz'un evinde bilinmedik bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Çevre köylerden de gelen vatandaşlar kadın, çocuk hep birlikte yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle geçte olsa kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken İsmail Yavuz'u ait ev tamamen yanarak kül oldu.

Ötre yandan çıkan yangınla ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.