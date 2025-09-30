Erzurum Emniyeti, Siber Suçlarla Mücadele için Sanal Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçlarla mücadele çerçevesinde sanal devriye faaliyeti yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasaların vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; kamu güvenliğine ilişkin önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak, bilişim suçları ile mücadele etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyeti yürütülüyor" denildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri erişimin engellenmesi kapsamında yaptığı çalışmalar çerçevesinde; terör örgütü propagandası yapmak, yasadışı bahis oynamaya teşvik, müstehcen görüntüleri basın ve yayın yolu ile yayınlamak suçları çerçevesinde olduğu değerlendirilen sosyal medya hesapları ve internet siteleri tespit edilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde toplam 48 adet URL adresi hakkında ilgili Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından erişimin engellenmesi kararı verildi.

Suç unsuru paylaşımlara yönelik yapılan resen çalışmalar: 11 adet Terör Örgütü, 1Tehdit Amaçlı Silah Teşhiri, 4 adet Yasadışı Elektronik Sigara ve Ürünleri Satışı içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde toplam 16 sosyal medya kullanıcısının kimlik bilgileri tespit edilerek şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı. Siberay faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında; Yakutiye Medresesi ve MNG AVM içerisinde stantlar açıldı, Aziziye Fatih Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim verildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "3 farklı SİBERAY faaliyeti kapsamında bin 10 vatandaş ve 45 öğrenciye ulaşılarak Siber Suç, Siber Zorbalık, Yasadışı Bahis konularında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri ve SİBERAY çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM