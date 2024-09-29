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Erzurum Emniyeti'nden Lise Öğrencilerine Terörle Mücadele Eğitimi

Erzurum Emniyeti'nden Lise Öğrencilerine Terörle Mücadele Eğitimi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Yakutiye Anadolu Lisesi'nde düzenlediği konferansla öğrencileri terör örgütleri, milli birlik ve ayrımcılıkla mücadele konularında bilgilendirdi. 150 öğrenciye ulaşıldı ve katılımcılara hediyeler ile broşürler dağıtıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını devam ettiriyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından son olarak lise öğrencilerinin bilgilendirilmesi noktasında yapılan prrogramla ile ilgili yapılan paylaşımda şöyle denildi, "Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince; İlimiz Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak tek oturum halinde konferans düzenlenmiş, katılım gösteren öğrencilerle temas sağlanarak terör örgütlerinin hedefleri, eleman temin etme yöntemleri, ayrımcılıkla mücadele, milli birlik beraberlik kavramı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Katılan öğrencilere hediyeler ve broşür dağıtımı yapılmış olup, toplam da 150 öğrenciye ulaşılmıştır. Ayrıca Çanakkale gezimiz esnasında tanışmış olduğumuz öğrencimizden almış olduğumuz mektup bizi oldukça mutlu etmiştir. Sen hep iyi ol, biz her zaman senin yanındayız." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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