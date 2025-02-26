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Erzurum Emniyeti Gençlere Yönelik Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Erzurum Emniyeti Gençlere Yönelik Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, gençleri bilgilendirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerde terör, bilişim güvenliği ve madde bağımlılığı konularında farkındalık yaratıyor. 23-24 Şubat 2025 tarihlerinde Erzurum Bilim Fuar Merkezinde katılımcılara stant açarak bilgilendirme yaptılar.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere gençleri bilgilendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 23.02.2025 ve 24.02.2025 tarihlerinde Erzurum Bilim Fuar Merkezinde 09: 00 16: 00 saatleri arasında Erzurum Kış Bilim Festivali programına bilgilendirme amaçlı katılım sağlanmıştır. Katılımcılara yönelik stant açılarak terör, terör örgütleri, bilişim güvenliği, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapılmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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