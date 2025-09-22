Erzurum Emniyet Müdürü'nden Okul Güvenliği Denetimi

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sabah saatlerinde okul çevresindeki denetimlere katıldı, öğrenci ve okul yöneticileriyle görüştü.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken ilçesi Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yakutiye ilçesi Erzurum Lisesi'nde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetim uygulamasına bizzat katıldı. Öğrencilerle ve okul yöneticileriyle görüşen Karaburun, huzur ve asayişin sağlanması noktasında okul çevrelerinin kendileri için kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

"Huzur içinde bir ortam için gayret ediyoruz"

Öğrencilerin okullara giriş ve çıkışlarında güvenli bir ortam sağlanması için ekiplerin duyarlı bir şekilde mesai harcadığını belirten Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Onların ihtiyaç duyacağı bir durum olursa bizler hazır. Tüm okullarımızda görevli arkadaşlarımıza danışabilir ya da yardım isteyebilirler. Okul önleri ve çevresinde trafik, narkotik ve asayiş noktasında kontrollerimiz hız kesmeden devam edecek. Erzurum her noktasında polis olarak varız. Ama okullar bizim kırmızı çizgimiz. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticilerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Okul çevreleri ve içlerinde daha güvenli bir eğitim-öğretim için canla başla gayret göstereceğiz" dedi. - ERZURUM