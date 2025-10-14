Erzurum Emniyet Müdürü'nden Narkotik Suçlarla Sıfır Tolerans

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, narkotik suçlarla alakalı hassasiyetlerinin en üst noktada devam edeceğini belirterek, "Tek bir olay bile bizim için çoktur. Bu işlerin içinde olanlar Erzurum'u bir an önce terk etsin. Elbette ülkeyi de terk etsinler. Çünkü gittikleri her yerde karşılarına Türk Polisi çıkacaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları, muhabirler Mehmet Emin Kızılca ve Muhammet Ertuğrul Polat ile birlikte Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Karaburun, Erzurum'u huzur ve asayiş noktasında en iyi noktada tutmak için 24 saat çalıştıklarını ifade ederek, "Erzurum'un her noktasında halkımızın hizmetindeyiz. Vatandaşımızın huzur içinde, mutluluk içinde, her günü Erzurum'un daha güvenli olması için sürekli sahada olacağız. Bunun için gayret edeceğiz. Bu azim ve kararlılığımız var. Bu noktada güçlü ve tecrübeli bir kadromuz var. Bizim olmazsa olmazımız, suçluyu, kural tanımazı, kanun tanımazı toplumun içinde ararken, vatandaşımızın da haklarını gözetip nezaketle bu uygulamalarımızı yapmak" dedi.

"Hemen şehri terk etsinler"

Vatandaşların okul çevrelerinde, parklarda, bahçelerde, bütün sokaklarda, metruk binalarda polisi daha çok göreceklerini belirterek, "Vatandaşımız huzurla, rahat içinde, sokaklarımızda, okul çevrelerimizde, okullarımızda hayatlarını sürdürsünler. 24 saat Erzurum Emniyeti onların emrindedir. Biz bir telefon kadar yakınız. Özellikle narkotik suçlarla alakalı hassasiyetimi, kırmızı çizgimiz var. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız, bu işlerin içinde olanlara nefes aldırmayacağız. Erzurum'u hatta ülkeyi terk etsinler. Kahraman Türk polisi onların her an ensesinde olacaktır" diye konuştu. - ERZURUM