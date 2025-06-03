Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Karıştı, 1 Yaralı

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Karıştı, 1 Yaralı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Erzurum'da köprülü kavşakta meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Gürcükapı Kavşağı, Aziziye Köprülü Kavşak altında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girerken, 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 50 UB 706 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden bir aracın aniden fren yapması üzerine kendisinin de ani fren yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu sırada arkadan gelen 25 SL 302 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı. Ardından seyir halindeki 34 CZA 805 plakalı başka bir hafif ticari araç, bu araca arkadan çarptı.

Zincirleme kazaya, bu üç aracın arkasından gelen 25 AEN 941 plakalı lüks cipin çarpmasıyla devam edildi. En arkadaki 25 AAK 554 plakalı hafif ticari araç da cipe çarparak kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanakları hazırlarken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süreli trafik aksaması yaşanan kavşakta, yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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