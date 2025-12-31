Erzurum'da 2 bin 684 polis ve jandarma sahada olacak

Erzurum Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini temin etmek amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesi dahilinde; İl merkezinde Cumhuriyet Caddesi, Terminal Caddesi, Mumcu Caddesi, Forum AVM çevresi, Milli Egemenlik Caddesi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü, MNG AVM, Atatürk Evi ve civarı, Serra City, Şehir Hastanesi ile Oteller Bölgesi başta olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar, şehir giriş-çıkışları ve ana arterlerde; İl merkezinde: 59 nokta, 211 ekip ve 1.692 personel, ilçelerde: 47 nokta, 51 ekip ve 346 personel olmak üzere, İl genelinde toplam: 106 noktada, 262 ekip ve 2 bin 38 personel ile yılbaşı tedbirleri planlandığı ifade edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 31 Aralık 2025 günü için; 58 asayiş noktasında, 106 Asayiş Timi, 18 Trafik Jandarması, 13 sivil unsur (JASAT, İsth., NSM, GKİT, TEM) olmak üzere toplam 137 unsur, 586 personel ve 114 araç ile görev planlaması yapıldı.

Alınan emniyet tedbirlerini takviye etmek maksadıyla; Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından 1 Komando Bölüğü, Dumlu, Şenkaya ve Karayazı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlıklarından 1'er Komando Timi, Yakutiye, Aziziye ve Dumlu Cezaevi Bölük Komutanlıklarından 3'er Cezaevi Timi, İlçe Jandarma Komutanlıklarından Ter Asayiş Timi görevlendirildi. Bu kapsamda toplam 873 personel ihtiyat kuvvet olarak hazır bulundurulacak. - ERZURUM