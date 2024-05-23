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Erzurum'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 27 Şüpheli Adliyeye Çıkarıldı

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Erzurum merkezli 11 ilde eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda yakalanan 27 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 TL'lik hesap hareketinin olduğu görüldü.

Erzurum merkezli 11 ilde eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda yakalanan 27 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ortaklaşa olarak yapılan projeli çalışmada, "yasa dışı bahis" suçuna yönelik soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; çok sayıda banka hesabı temin ederek 7258 sayılı kanuna muhalefet ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde suç eylemleri tespit edildi. Şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 TL'lik hesap hareketinin olduğu görüldü.

Tespiti yapılan şahıslara yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir, Ordu olmak üzere 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilere yönelik arama işlemleri neticesinde; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır simkart ele geçirildi.

37 şüpheliye yapılan polis sorgusu sonrasında adli işlemleri gerçekleştirildi. Alınan bilgilere göre; şüphelilerden 10'u polis sorgusundan sonra serbest bırakılırken 27'si sabah saatlerinde Erzurum Adliyesine çıkarıldı. Şüphelilerin aileleri de erken saatlerde adliye önüne geldi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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