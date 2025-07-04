Erzurum'da Yangın: 5 Ev, 2 Ahır ve 2 Samanlık Kül Oldu

Erzurum'da Yangın: 5 Ev, 2 Ahır ve 2 Samanlık Kül Oldu
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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında 5 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen yangında 5 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yandı.

Pazaryolu ilçesi Yaylaözü Mahallesinde 3'ü kullanılmayan 5 ev, 2 ahır ve 2 samanlıkta yangın çıktı. Yangına Pazaryolu, İspir ve Konakyeri itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında evler, ahır ve bazı samanlıklar kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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