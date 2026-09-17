Haberler

Erzurum’da vur-kaç kazası: Polis güvenlik kameralarından sürücüyü arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum’da vur-kaç kazası: Polis güvenlik kameralarından sürücüyü arıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 22.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yenişehir semtinde meydana geldi. Zübeyde Hanım Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta seyreden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir araç, caddeden karşıya geçmekte olan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralanırken, kazaya karışan araç sürücüsü durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları plaka verdi

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın ardından kaçan aracın tespiti için görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Tanıklardan alınan ilk bilgilere göre, kazaya karışan aracın 25 ADU 225 plakalı otomobil olduğu öne sürüldü.

Polis ekipleri, iddia edilen plakanın doğruluğunu teyit etmek ve kaçan sürücünün kimliğini belirlemek amacıyla kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş

Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü

Yok böyle seçim!
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

İtalya'ya gidecek voleybol takımının oyuncularına vize verilmedi

Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor