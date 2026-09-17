Erzurum’da vur-kaç kazası: Polis güvenlik kameralarından sürücüyü arıyor

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 22.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yenişehir semtinde meydana geldi. Zübeyde Hanım Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta seyreden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir araç, caddeden karşıya geçmekte olan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralanırken, kazaya karışan araç sürücüsü durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları plaka verdi

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın ardından kaçan aracın tespiti için görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Tanıklardan alınan ilk bilgilere göre, kazaya karışan aracın 25 ADU 225 plakalı otomobil olduğu öne sürüldü.

Polis ekipleri, iddia edilen plakanın doğruluğunu teyit etmek ve kaçan sürücünün kimliğini belirlemek amacıyla kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı