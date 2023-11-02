Erzurum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 14 Gözaltı

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen torbacılara yönelik operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde, para ve silahlar ele geçirildi.

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen, torbacı olarak adlandırılan şahıslara yönelik operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara (torbacılara) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere yapılan operasyonlarda 338,32 gram metamfetamin, 13,06 gram esrar, 9,54 gram bonzai, 43 bin 550 TL para, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı fişek ele geçirilirken, 14 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan ve işlemleri sonucu adli makamlara sevk edilen 14 şahsın 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şahıs ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. - ERZURUM