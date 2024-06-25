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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirtilen 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda büyük miktarda metamfetamin, afyon sakızı ve sentetik ecza ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirtilen 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içerisinde Erzurum genelinde yapılan operasyonlarda 19 kilogram 50 gram metamfetamin ve 13 bin 50 TL para, 7 kilogram 80 gram metamfetamin ve 12 bin TL para, 538,76 gram afyon sakızı, bin 59 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen S.O. (25), F.F. (44), S.P.A. (41), M.B. (45) ve K.T. (30) isimli 5 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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