Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Narkotik madde arama köpeği HERA'dan kaçamadılar

Valizde zulalanmış vaziyette 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu otobüsünde bir yolcuya ait valizde zulalanmış vaziyette 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ve Narkotik Madde Arama Köpeği HERA ile yapılan çalışmalar kapsamında; 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ve 2 bin 735 TL suç unsuru para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen G.M.K tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.