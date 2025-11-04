Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları: 32 Şahıs Gözaltında

Erzurum'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son 1 ay içinde 16 gram kokain, 6 gram metamfetamin ve 398 gram kubar esrar ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 16 gram Kokain, 6 gram metamfetamin, 398 gram kubar esrar, 531 gram sentetik kannobinoid/bonzai maddesi, 18 adet lyrca ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 32 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 12 şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM