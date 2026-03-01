27 yılda 3 ton 885 kg 223 gr uyuşturucu ele geçirildi

Haberler

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 2019-2026 yılları arasında yapılan operasyonlarla 3 ton 885 kg uyuşturucu madde ve 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca metruk binalara yönelik çalışmalarda 572 bina tespit edildi.

Erzurum'da 2019 yılından bu yana 3 ton 885 kg 223 gr uyuşturucu madde ve 85 bin 547 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen brifing programında 2026 yılı güvenlik verilerini ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmelerde 2024-2025 eğitim öğretim yılına kıyasla okul çevresindeki olay sayısının yüzde 24,5 azalarak 57'den 43'e düştü.

2019-2026 yılları arasında Aşkale Yolu Uygulama Noktasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 885 kg 223 gr uyuşturucu madde ve 85 bin 547 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği, 378 şahsın tutuklandı.

Erzurum'da metruk binalara yönelik çalışmalarda 572 binanın tespit edildi, bunlardan 53'ü yıkıldı ve önemli bir kısmında güvenlik tedbirlerinin alındı.

2025-2026 döneminde terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleriyle on binlerce vatandaşa ulaşıldığı, hususları paylaşıldı.

Ayrıca asayiş, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonel başarı oranları ile uygulama noktalarındaki 7/24 esaslı denetimlerin etkinliği değerlendirildi.

Vali Aydın Baruş, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürülen çalışmalar dolayısıyla emniyet teşkilatımıza teşekkür ederek başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
