Erzurum'da Trafikte Akılalmaz Olay: Sürücüler Şaşkın

Erzurum'da Trafikte Akılalmaz Olay: Sürücüler Şaşkın
Horasan ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek kendini otomobillerin üzerine atan kimliği belirsiz bir şahıs, araçların camlarını kırdı ve giysilerini etrafa saçtı. Olay polis müdahalesiyle sona erdi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda trafikte bekleyen sürücüler, akıl almaz bir olaya tanık oldu.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek kendini araçların üzerine attı. Şahsın bir otomobilin camını kırdığı, üzerindeki giysileri çıkarıp etrafa saçtığı öğrenildi.

Olay karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri gören şahıs, ellerini kaldırarak onlara doğru yaklaştı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın bu davranışı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
