Erzurum'da Trafik Kazasında Yabancı Plakalı Tır İkiye Ayrıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı tır ikiye ayrıldı. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Aşkale - Tercan istikametinde seyir halindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu önce yol ortasında bulunan demir bariyerleri aştı karşı şeride geçti, Aşkale yönüne dönerek şarampole yuvarlandı.

İkiye bölünen tırda sürücü kaza yapan araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı, yoldan geçen ve kazayı fark eden diğer sürücüler de yardıma koştu. Yürekleri ağıza getiren kazada karşı şeritte araç olmaması ve can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu.

Öte yandan, yine Tercan Aşkale istikametine seyir halindeyken arızalanan tır Hacı Hamza köyü mevkiinde aracı durdurdu.

Sürücüsünün tamir etmek için trın kupasını kaldırmaya başladı. Daha sonra yukarı kalkan kupa yerinden çıktı. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM