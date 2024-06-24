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Erzurum'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar helikopter ve kara ambulansı ile Erzurum'a kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hacdan dönen akrabalarını karşıladıktan sonra evlerine dönen aile Erzurum - Tekman karayolu Hürriyet Mahallesi yatılı bölge okulu yakınlarında sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yola devrildi. Kaza sonrası yaralılar bölgeye gelen 112 helikopter ve kara ambulansı ile Erzurum'a kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesindeki tedavilerine devam ediliyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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