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Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

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Erzurum-Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde M.D. yönetimindeki 16 AF 158 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güzelyayla Erzurum Artvin trafik Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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