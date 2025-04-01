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Erzurum'da Trafik Kazası: Bir Araç Takla Attı, 1 Yaralı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpması sonucu bir araç takla attı. Kazada bir kişi yaralandı ve olay yerinde can pazarı yaşandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazasında araç takla attı, araç bulunan şahıslar yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Recep Akdağ Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza; kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sırasında çarpan araç olay yerinden kaçarken, çarpılan araç takla atarak ters döndü. Araçta bulunan dört kişiden birinin bacağının kırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Erzurum'da Trafik Kazası: Bir Araç Takla Attı, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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