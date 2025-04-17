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Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Aziziye ilçesi Dadaşkent girişi köprülü kavşak önünde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent girişi köprülü kavşak önü sıkışmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 1 vatandaşı sıkıştığı yerden çıkardı. E.H.K. yönetimindeki 25 AEH 395 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yaren Y. idaresindeki 25 AY 787 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan Gönül Y, Melek Ç, Başak O. ve Esin K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis olaylar ilgili incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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