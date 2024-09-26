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Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Erzurum'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Palandöken İlçesi'nde meydana gelen kazada bir araç yan yatarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da trafik kazası: 6 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da iki aracın karıştığı kazada bir araç çarpışmanın etkisiyle yan yatarken, araçlarda bulunan 6 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Palandöken İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada; 25 ADN 914 plakalı araç 25 ABZ 678 plakalı araca şoför tarafından çarptı. Kavşaktaki kazada araçlardan birisi yan yatarken, diğer aracın da ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine ambülans ve itfaiye ekipleri geldi. Her iki araçtan da toplam 6 yaralı çıkarıldı ve ambülanslarla hastane acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı ifade edildi.

Kaza sonrası araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Palandöken Hastane Erzurum trafik Kaza

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