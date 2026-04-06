Ambulans traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ve traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Oltu yol boyu rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenkaya Devlet Hastanesi'nde görev yapan 112 Acil Sağlık ekibini taşıyan ambulans, aynı yönde ilerleyen Recep Pekgöz (61) yönetimindeki 25 PO 739 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ambulans sürücüsü Feyzullah Aki (55), hemşireler Mehtap Ölmez İlhan (28) ve Gamze Cengiz (40) ile traktör sürücüsü Recep Pekgöz yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Piyasalar için felaket niteliğinde İran uyarısı: Kalıcı hale gelebilir
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Piyasalar için felaket niteliğinde İran uyarısı: Kalıcı hale gelebilir
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Ay yolunda tatlı sürpriz: Artemis II rekora koşarken kadraja Nutella girdi

Artemis II rekor kırdı: Yayını izleyenler gözlerine inanamadı!