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Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Uzundere ile Tortum ilçeleri arasındaki karayolunda gerçekleşen kazada, otomobil refüje çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uzundere ile Tortum ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FT 8305 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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