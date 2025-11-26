Haberler

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Erzurum - Aşkale karayolu Bölge İdare Mahkemesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralılara müdahale etti.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Aşkale karayolu Bölge İdare Mahkemesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 25 AP 220 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 25 AAV 503 plakalı canlı hayvan yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Y.İ. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki kişinin tedavilerine devam ediliyor

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
