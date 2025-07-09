Erzurum'da Trafik Kazalarının Üzücü İstatistikleri

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Haziran ayında 174 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Mayıs ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Haziran ayında 174 yaralamalı kaza, 235 maddi hasarlı kazada 2 ölüm ve 294 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılının ilk altı ayında 708 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 305 maddi hasarlı kazada 8 ölü ve bin 271 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM