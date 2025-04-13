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Erzurum'da Trafik Güvenliği İçin Bilinçlendirme Semineri

Erzurum'da Trafik Güvenliği İçin Bilinçlendirme Semineri
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek amacıyla düzenlediği seminerde 150 kişiye trafik güvenliği ve motosiklet kullanımı hakkında bilgi verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek ve bu anlamda bilinçlendirme yapmak için bir dizi faaliyet yapıyor.

Çalışmalar kapsamında; Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Ceza İnfaz Koruma Amir ve Memuru toplam 150 kişiye trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ve güvenli motosiklet kullanımı konularında seminer verildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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