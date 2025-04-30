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Erzurum'da Tır Kazası: Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Erzurum'da Tır Kazası: Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
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Uzundere ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İran uyruklu tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kazada, tırın çekici kısmı dorsesiyle çarpıştı ve büyük bir faciadan dönüldü.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, tünel çıkışında İran uyruklu tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tırın çekici kısmı dorsesiyle çarpışarak hasar gördü.

Kaza, Uzundere ilçesi Pirinkayalar Tüneli çıkışında meydana geldi. İran uyruklu bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayan tırın mazot deposu delindi, yola mazot döküldü. Kazada, tırın çekici kısmı dorsesiyle çarpışarak hasar gördü. Karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kaza sonrası büyük şok yaşayan sürücünün bir süre kendine gelemediği ve yürümekte güçlük çektiği gözlendi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tırın hasar gören bölümlerini çekiçlerle düzelterek aracı güvenli bir noktaya almayı başardı. Jandarma trafik ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Tır şoförü, yoğun yağış sonrası zeminin kayganlaşması sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini ve dorsenin boş olmasının savrulmayı artırdığını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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