Erzurum'da Tır Kazası: Şans Eseri Yaralı Yok

Erzurum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tır yan yattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Erzurum'un Tortum yolu 40. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yol kenarındaki refüje yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açık tuttu. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM