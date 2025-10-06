Haberler

Erzurum'da Tır Kazası: Şans Eseri Yaralı Yok

Erzurum'un Tortum yolu 40. kilometresinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yattı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi, trafik kontrol altına alındı.

Erzurum'un Tortum yolu 40. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yol kenarındaki refüje yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açık tuttu. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
