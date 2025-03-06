Erzurum'da Tır Bariyerleri Aşarak Uçtu: Sürücü Hafif Yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerleri aşan tır, duvardan aşağıya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşkale-Kandilli yol ayrımında meydana geldi. Erzurum yönüne seyreden 03 BA 506 plakalı tır, yoldan çıkarak önce bariyerleri aştı, sonra da köprü girişindeki 5 metrelik duvardan aşağı uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü, ters dönen araçtan bölgedeki diğer sürücü ve yolcular tarafından çıkarıldı. İçecek yüklü tırda büyük hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM