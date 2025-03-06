Erzurum'da Tır Bariyerleri Aşarak Uçtu: Sürücü Hafif Yaralı
Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerleri aşarak duvardan düşen tırın sürücüsü hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerleri aşan tır, duvardan aşağıya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Aşkale-Kandilli yol ayrımında meydana geldi. Erzurum yönüne seyreden 03 BA 506 plakalı tır, yoldan çıkarak önce bariyerleri aştı, sonra da köprü girişindeki 5 metrelik duvardan aşağı uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü, ters dönen araçtan bölgedeki diğer sürücü ve yolcular tarafından çıkarıldı. İçecek yüklü tırda büyük hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM