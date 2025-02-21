Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış

Erzurum'da Terörle Mücadele Projesi: 'Gelecek Biziz'

Erzurum'da Terörle Mücadele Projesi: 'Gelecek Biziz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, gençlerin milli ve manevi değerlerini pekiştirmek üzere 'Gelecek Biziz' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 50 öğrenci, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, film izledi ve kayak etkinlikleri düzenlendi.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi için bir dizi çalışma yapıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması amacıyla "Gelecek Biziz" projesi kapsamında; Erzurum ili Tekman İlçesinden toplam 50 öğrenciye Erzurum' un tarihi ve turistlik yerleri gezdirilmiş, Serra City Avm sinemasında "Aybüke : Öğretmen Oldum Ben" filmi izlettirilmiş, Palandöken Kayak Merkezinde kızakla kayak yaptırılmış ve etkinlik kapsamında kahvaltı ve akşam yemeği verilerek hediye ve ikramlarda bulunulmuştur" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
img

UEFA Başkanı, Galatasaray'ı redetti
img

Transferi gerçekleşirse en pahalı Türk futbolcu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.