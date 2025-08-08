Erzurum'da Terörle Mücadele Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (Özel Sektör/Bankacı), 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (Emekli/Khk ile Rütbe ve Ünvanları Geri Alınan Polis Memuru), 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M. (İhraç Doçent Doktor) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM