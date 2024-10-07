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Erzurum’da Terörle Mücadele İçin İleri Düzey Eğitim Düzenlendi

Erzurum’da Terörle Mücadele İçin İleri Düzey Eğitim Düzenlendi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele alanında personeline yönelik 10 günlük 'Operasyonel Atış Teknikleri Kursu' düzenledi. Katılımcılar zorlu eğitim sürecinin ardından sertifikalarını aldı.

Erzurum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personele "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personellerimize yönelik 10 günlük "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlenmiştir. "Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker" şiarı ile hareket eden personelimiz ve eğitmenlerin "Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" mantığı ile verilen zorlu eğitim sürecini tüm personellerimiz başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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