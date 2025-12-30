Haberler

Polisten DEAŞ operasyonu

Polisten DEAŞ operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan C.G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada dijital materyal ve yasaklı dokümanlar ele geçirildi. C.G. tutuklandı ve terörle mücadeleye devam edileceği bildirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ/IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; DEAŞ/IŞİD terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen C.G. isimli şahıs Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyal ve yasaklı doküman ele geçirildi. C.G. isimli şahsın TEM Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevki sağlanarak tutuklandı. Şahıs polis ekiplerince H Tipi Cezaevine teslim edilirken, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

Ülke genelinde 4 günlük alarm! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor