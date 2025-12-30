Polisten DEAŞ operasyonu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ/IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; DEAŞ/IŞİD terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen C.G. isimli şahıs Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyal ve yasaklı doküman ele geçirildi. C.G. isimli şahsın TEM Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevki sağlanarak tutuklandı. Şahıs polis ekiplerince H Tipi Cezaevine teslim edilirken, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM