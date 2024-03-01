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Erzurum'da Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şahsın cezaevinde olduğu ve 1 şahsın ise firari olduğu belirtildi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, senetler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde "tefecilik (TCK-241)" suçunun önlenmesine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Pasinler ilçesinde ikamet eden 8 şahsa yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 8 şahıstan 6'sı yakalandı. Şahıslardan birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, firari olan 1 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında 10 ayrı adreste arama işlemi neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9,19 mm çapında fişek, 3 adet dolu senet, 22 adet boş senet, 1 adet isim ve alacak bilgilerinin bulunduğu defter sayfası ve 6136 SKM suçu kapsamına giren 1 adet muşta ile 1 adet bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pasinler Erzurum Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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