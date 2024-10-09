Erzurum’da Tarihi Eser Operasyonu: 17 Parça Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 17 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğünce, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Erzurum merkezde yapılan operasyonlarda; 10 adet sikke (2. Murad Dönemi'ne ait), 1 adet sikke (Bizans Dönemi'ne ait), 2 adet kolye, 2 adet biblo ve 2 adet obje olmak üzere toplam 17 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde S.B ve M.I. isimli şüpheliler hakkında 2863 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - ERZURUM