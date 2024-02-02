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Erzurum'da tarihi eser operasyonu

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser obje ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da tarihi eser operasyonu

182 adet tarihi eser obje sikke, yüzük, kolye, heykel, vazo, broş, çanak ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulaması noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 182 adet tarihi eser obje (Sikke, Yüzük, Kolye, Heykel, Vazo, Broş, Çanak) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2863 SKM suçundan, A.T, A.S, F.S, F.K ve L.B isimli şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erzurum Kültür Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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