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Erzurum’da takla atan araçta sürücü yaralandı

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Erzurum’da takla atan araçta sürücü yaralandı
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Erzurum’un Aziziye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçta sürücü yaralandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçta sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Aziziye Otoban Sanayi ışıklarına yaklaşık 50 metre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki aracın sürücüsü trafik ışıklarını son anda fark ederek fren yaptı. Kontrolde çıkıp takla atan araç, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Ambülans ile hastaneye kaldırılan sürücüye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Araçta sürücü dışında başka bir kişinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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