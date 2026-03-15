Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 16 kişi trafik kazalarında yaralandı

Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat ayında meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralanırken, maddi hasarın daha fazla olduğu belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın verilerine göre, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar arttı.

Erzurum'da Şubat ayında, jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının Şubat ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2026 yılının Şubat 10 yaralamalı kaza, 12 maddi hasarlı kazada 16 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk ayında ise 22 yaralamalı kaza, 28 maddi hasarlı kazada 35 yaralı oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler

Savaş devam ederken Kim ve halefinden tarihi mesaj