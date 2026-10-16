Erzurum'da sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri toplantıda masaya yatırıldı

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Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, "Sosyal Medyanın Gençler Üzerindeki Etkileri" konulu geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, günümüzün en önemli dinamiklerinden biri olan sosyal medyanın gençler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Gençlerin dijital mecralarda bilinçli ve güvenli internet kullanımı teşvik edilirken, dijital dünyada karşı karşıya kalabilecekleri çeşitli risk ve tehditlere karşı alınabilecek idari, hukuki ve eğitsel tedbirler detaylıca değerlendirildi.

Toplantıya Erzurum Valisi Aydın Baruş'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral katılım sağladı.

Yetkililer, gençlerin sanal ortamlardaki güvenliğini artırmak ve dijital bağımlılığın önüne geçmek adına kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı