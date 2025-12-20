Haberler

Erzurum'da aranan 80 şahıs yakalandı

Erzurum'da aranan 80 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla, birçok suçtan aranması olan 80 şahısı yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde aranan 80 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Ailenin Korunmasına Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Bulundurma ve daha birçok suçtan aranma kaydı bulunan, 10-20 yıl arası 3; 5-10 yıl arası 7; 0-5 yıl arası 43 olmak üzere toplam 80 hapis ve ifadeye yönelik aranan şahıs yakalandı. Şahıslar adli mercilere intikal ettirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
title