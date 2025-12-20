Erzurum'da aranan 80 şahıs yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla, birçok suçtan aranması olan 80 şahısı yakalayarak adli mercilere teslim etti.
Erzurum Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde aranan 80 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Ailenin Korunmasına Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Bulundurma ve daha birçok suçtan aranma kaydı bulunan, 10-20 yıl arası 3; 5-10 yıl arası 7; 0-5 yıl arası 43 olmak üzere toplam 80 hapis ve ifadeye yönelik aranan şahıs yakalandı. Şahıslar adli mercilere intikal ettirildi. - ERZURUM