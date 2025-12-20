Erzurum'da aranan 80 şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde aranan 80 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Ailenin Korunmasına Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Bulundurma ve daha birçok suçtan aranma kaydı bulunan, 10-20 yıl arası 3; 5-10 yıl arası 7; 0-5 yıl arası 43 olmak üzere toplam 80 hapis ve ifadeye yönelik aranan şahıs yakalandı. Şahıslar adli mercilere intikal ettirildi. - ERZURUM