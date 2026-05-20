Erzurum'da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzurum'da dün gece meydana gelen silahlı saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli İbrahim Arslan adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da dün gece meydana gelen silahlı saldırılarda bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli İbrahim Arslan adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2. Siteler Sokak üzerinde bulunan T.A.'ya ait iş yerinin önünde silahlı yaralama olayı meydana geldi. Olayda T.A. yaralanırken, polis ekipleri failin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sürerken aynı gece saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Güllüce Camii önünde A.B.'nin ateşli silahla vurulmuş halde yerde yattığı ihbarı alındı. Olay yerine gelen ekipler, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen A.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.'nin çeşitli suçlardan 32 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerlerinde yaptığı inceleme ve araştırmalarda, her iki olayın failinin İbrahim Arslan olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli, olaylardan yaklaşık 6 saat sonra saklandığı bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İbrahim Arslan, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
