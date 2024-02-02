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Erzurum'da 'Sibergöz-20' Operasyonunda 65 Kişi Tutuklandı

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Erzurum merkezli gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda, 71 şüpheliden 65'i tutuklandı. Şüpheliler, araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak vatandaşları dolandırmışlardır.

Erzurum merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda, 71 şüpheliden 65'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, müşterek olarak yapılan projeli çalışmada "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "Oltalama (Phishing)" siteler üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan Kiralama Bedeli, Sigorta Bedeli ve Kapora Ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 75 şüpheli şahsa yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde suç eylemleri tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendiğinde son bir yıl içerisinde 35 milyon 215 bin TL'lik hesap hareketinin olduğu görüldü. Tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik Erzurum merkezli 20 ilde (İstanbul, Adana, Mersin, Sinop, Tekirdağ, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Kırşehir, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şanlıurfa) yapılan eş zamanlı Sibergöz-20 operasyonunda toplam 71 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan arama işlemleri neticesinde; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır simkart, 6.03 gram kokain maddesi ve uyuşturucu haplar, 1 adet av tüfeği, 1 adet Blow marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek 117 bin TL, 2 bin 300 Euro, 700 Amerikan Doları ve 29 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 71 şahıstan 1'i serbest bırakıldı, 5 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanması kararı verildi. Adli Kontrol Hükümleri uygulanması kararı verilen 1 şüphelinin TCK md 188/ den 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bir şüphelinin de TCK md 158/1-f den 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. 65 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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