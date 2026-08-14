Erzurum'da Sağanak Sonrası Sel: Dumankaya Mahallesi Sular Altında

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Mahallede yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunduğu Erzurum'da, beklenen yağış bazı bölgelerde etkili oldu. Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından oluşan sel suları mahallede etkili olurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde sel sularının mahalle içerisinden akarak ilerlediği görülürken, yağışın bölgede kısa sürede etkili olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı