Haberler

Erzurum'da Sağanak Sonrası Sel: Dumankaya Mahallesi Sular Altında

Erzurum'da Sağanak Sonrası Sel: Dumankaya Mahallesi Sular Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Mahallede etkili olan sel suları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı bölgede, sel sularının mahalle içinde akarak ilerlediği anlar kaydedildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Mahallede yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunduğu Erzurum'da, beklenen yağış bazı bölgelerde etkili oldu. Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından oluşan sel suları mahallede etkili olurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde sel sularının mahalle içerisinden akarak ilerlediği görülürken, yağışın bölgede kısa sürede etkili olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan sahnelere bebek arası: Oğlum karnımda son konserim

Ünlü şarkıcı doğumu sahnede yapmadan son şarkılarını söyledi

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadının sonu
Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın

Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor!
Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü

Fırtına ve sağanak tüm kenti vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel

Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel
Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı polis memurundan acı haber!